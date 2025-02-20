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鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至8.44元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.6元下修至8.44元，其中最高估值9.25元，最低估值5元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.25(9.25)11.613.25
最低值5(8)7.2512
平均值8.13(8.58)10.1512.63
中位數8.44(8.6)10.3712.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值105.52億111.14億115.45億
最低值93.18億97.92億112.97億
平均值101.65億106.33億114.21億
中位數102.21億107.17億114.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS16.7516.8617.3417.92-13.93
營業收入56.55億85.37億96.73億109.40億102.80億

詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCE

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