鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至8.44元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.6元下修至8.44元，其中最高估值9.25元，最低估值5元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.25(9.25)
|11.6
|13.25
|最低值
|5(8)
|7.25
|12
|平均值
|8.13(8.58)
|10.15
|12.63
|中位數
|8.44(8.6)
|10.37
|12.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|105.52億
|111.14億
|115.45億
|最低值
|93.18億
|97.92億
|112.97億
|平均值
|101.65億
|106.33億
|114.21億
|中位數
|102.21億
|107.17億
|114.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|16.75
|16.86
|17.34
|17.92
|-13.93
|營業收入
|56.55億
|85.37億
|96.73億
|109.40億
|102.80億
詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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