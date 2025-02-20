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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 00:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.33元，其中最高估值6.14元，最低估值4.66元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.14(6.14)7.567.95
最低值4.66(4.46)4.957.71
平均值5.37(5.36)6.557.83
中位數5.33(5.2)6.547.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.74億38.59億39.31億
最低值32.65億34.51億36.53億
平均值34.38億36.78億38.29億
中位數34.62億36.98億38.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-6.023.7738.781.75
營業收入27.24億21.53億25.12億29.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNW

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