鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.33元，其中最高估值6.14元，最低估值4.66元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.14(6.14)
|7.56
|7.95
|最低值
|4.66(4.46)
|4.95
|7.71
|平均值
|5.37(5.36)
|6.55
|7.83
|中位數
|5.33(5.2)
|6.54
|7.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.74億
|38.59億
|39.31億
|最低值
|32.65億
|34.51億
|36.53億
|平均值
|34.38億
|36.78億
|38.29億
|中位數
|34.62億
|36.98億
|38.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.02
|3.77
|38.78
|1.75
|營業收入
|27.24億
|21.53億
|25.12億
|29.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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