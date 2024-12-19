鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯CE-US的目標價調降至92元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)提出目標價估值：中位數由95元下修至92元，調降幅度3.16%。其中最高估值122元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予塞拉尼斯評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀6位。
塞拉尼斯今(19日)收盤價為68.045元。近5日股價上漲3.16%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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