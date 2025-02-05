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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯CE-US的目標價調降至80元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至80元，調降幅度4.76%。其中最高估值110元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予塞拉尼斯評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀5位。

塞拉尼斯今(5日)收盤價為71.37元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌0.49%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CE市場預估目標價

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