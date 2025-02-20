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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為14.05元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 00:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.74元，其中最高估值2.22元，最低估值1.16元，預估目標價為14.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.22(2.22)2.291.75
最低值1.16(1.16)1.281.47
平均值1.72(1.65)1.681.61
中位數1.74(1.61)1.691.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.63億110.84億105.79億108.72億
最低值83.88億90.62億93.57億91.30億
平均值92.13億100.33億101.95億100.01億
中位數91.23億100.31億104.22億100.01億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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