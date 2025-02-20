鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館(WING-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為364.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.22元，其中最高估值4.87元，最低估值3.6元，預估目標價為364.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.87(4.9)
|6.02
|7.37
|8.8
|最低值
|3.6(3.6)
|4.54
|6.73
|8.03
|平均值
|4.27(4.32)
|5.37
|7.05
|8.41
|中位數
|4.22(4.35)
|5.38
|7.05
|8.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.70億
|9.20億
|10.30億
|11.71億
|最低值
|7.31億
|8.42億
|9.57億
|11.30億
|平均值
|7.51億
|8.77億
|9.96億
|11.51億
|中位數
|7.50億
|8.77億
|10.03億
|11.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.78
|1.42
|1.77
|2.35
|營業收入
|2.49億
|2.83億
|3.58億
|4.60億
詳細資訊請看美股內頁：
溫斯特普餐館(WING-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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