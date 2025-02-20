search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館(WING-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為364.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.22元，其中最高估值4.87元，最低估值3.6元，預估目標價為364.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.87(4.9)6.027.378.8
最低值3.6(3.6)4.546.738.03
平均值4.27(4.32)5.377.058.41
中位數4.22(4.35)5.387.058.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.70億9.20億10.30億11.71億
最低值7.31億8.42億9.57億11.30億
平均值7.51億8.77億9.96億11.51億
中位數7.50億8.77億10.03億11.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.781.421.772.35
營業收入2.49億2.83億3.58億4.60億

詳細資訊請看美股內頁：
溫斯特普餐館(WING-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWING

相關行情

台股首頁我要存股
溫斯特普餐館265.02-13.40%

延伸閱讀


Empty