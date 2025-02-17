鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為14.05元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.61元，其中最高估值2.22元，最低估值1.16元，預估目標價為14.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.22(2.19)
|2.29
|1.75
|最低值
|1.16(1.12)
|1.28
|1.47
|平均值
|1.65(1.57)
|1.7
|1.61
|中位數
|1.61(1.48)
|1.69
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.63億
|110.84億
|105.79億
|107.82億
|最低值
|83.88億
|90.62億
|93.57億
|91.30億
|平均值
|91.82億
|100.07億
|101.73億
|99.56億
|中位數
|90.84億
|99.12億
|103.78億
|99.56億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為13.24元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為13.43元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為13.43元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADRSUZ-US的目標價調升至13.87元，幅度約3.31%
上一篇
下一篇