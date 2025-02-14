鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADRSUZ-US的目標價調升至13.87元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)提出目標價估值：中位數由13.43元上修至13.87元，調升幅度3.31%。其中最高估值17.19元，最低估值11.78元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Suzano S.A. - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Suzano S.A. - ADR今(14日)收盤價為10.35元。近5日股價下跌3.31%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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