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鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估上修至5.64元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.64元，其中最高估值6.55元，最低估值5元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.55(6.55)6.957.45
最低值5(4.72)5.675.8
平均值5.76(5.62)6.596.63
中位數5.64(5.46)6.76.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值31.45億33.52億34.90億
最低值29.20億31.10億33.36億
平均值30.61億32.82億34.13億
中位數31.31億33.26億34.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.4614.0913.872.46
營業收入27.88億45.53億38.54億25.81億

詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPX

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