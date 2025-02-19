鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估上修至5.64元，預估目標價為114.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.64元，其中最高估值6.55元，最低估值5元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.55(6.55)
|6.95
|7.45
|最低值
|5(4.72)
|5.67
|5.8
|平均值
|5.76(5.62)
|6.59
|6.63
|中位數
|5.64(5.46)
|6.7
|6.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.45億
|33.52億
|34.90億
|最低值
|29.20億
|31.10億
|33.36億
|平均值
|30.61億
|32.82億
|34.13億
|中位數
|31.31億
|33.26億
|34.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.46
|14.09
|13.87
|2.46
|營業收入
|27.88億
|45.53億
|38.54億
|25.81億
詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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