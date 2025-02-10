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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為13.43元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.38元下修至-0.58元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.79元，預估目標價為13.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.05(-0.05)2.192.051.75
最低值-0.79(-0.65)1.121.281.75
平均值-0.49(-0.41)1.541.61.75
中位數-0.58(-0.38)1.481.571.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.11億99.61億105.76億105.79億
最低值73.96億80.94億90.62億93.57億
平均值77.10億88.77億96.99億99.76億
中位數76.95億88.41億96.35億99.91億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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