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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為13.43元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.32元下修至-0.36元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.58元，預估目標價為13.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.05(-0.05)2.192.051.75
最低值-0.58(-0.58)1.041.351.75
平均值-0.35(-0.34)1.521.631.75
中位數-0.36(-0.32)1.531.571.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.08億96.89億102.56億105.79億
最低值73.96億80.94億90.62億93.57億
平均值76.85億88.39億96.69億99.76億
中位數76.65億88.75億96.35億99.91億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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