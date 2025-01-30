鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為13.43元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.32元下修至-0.36元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.58元，預估目標價為13.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.05(-0.05)
|2.19
|2.05
|1.75
|最低值
|-0.58(-0.58)
|1.04
|1.35
|1.75
|平均值
|-0.35(-0.34)
|1.52
|1.63
|1.75
|中位數
|-0.36(-0.32)
|1.53
|1.57
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.08億
|96.89億
|102.56億
|105.79億
|最低值
|73.96億
|80.94億
|90.62億
|93.57億
|平均值
|76.85億
|88.39億
|96.69億
|99.76億
|中位數
|76.65億
|88.75億
|96.35億
|99.91億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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