微策略坐擁44萬枚比特幣 全年漲逾470% 再3周可望迎來新歷史高點

鉅亨網編譯許家華 2024-12-25 13:24

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川普當選後引發大漲潮，讓微策略 (MSTR-US) 今年股價大漲 470% 以上，成為美國幾乎所有股票中的領頭羊。該公司目前擁有超過 44 萬枚比特幣，其中三分之一是在川普當選後購買的。

微策略的創辦人 Michael Saylor 表示：「隨著川普大漲潮的來臨，比特幣正迎來強勁的上升動能。」他的比特幣投資策略自 2020 年以來取得了顯著成果，微策略的市值從約 11 億美元暴增至 820 億美元。

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在最近的一次股東會上，Saylor 試圖說服微軟將部分現金投入比特幣，但該提案未能獲得支持，只有不到 1% 的股東投票贊成。儘管如此，Saylor 仍堅持認為比特幣是未來數位經濟的基石。

微策略在過去一年內積極收購比特幣，周一又以約 5.61 億美元的價格購買了 5,262 枚比特幣，每枚均價約 106662 美元。Saylor 預測，比特幣的價值在 2045 年可能會達到 1300 萬美元，這將使其年均增長率達 29%。

然而，加密交易公司 QCP Capital 分析師指出，這是該公司近期最小筆的買進規模，令人質疑該價位是否影響了微策略的購買意願。

隨著比特幣市場的持續波動，微策略的未來仍充滿不確定性，但 Saylor 的信念始終如一，他認為「每一天都是購買比特幣的好日子。」

微策略周二 (24 日) 上漲 7.81%，收每股 358.18 美元。

比特幣 1 月中旬可望創下新歷史高點

根據加密研究公司 K33 的報告，比特幣自本月突破 10 萬美元里程碑以來，價格波動不定，但歷史數據顯示，若過去的趨勢重演，新的歷史高點可能會在 1 月中旬出現。

截至最新報導，比特幣周二上漲 6.1%，價格約為 98679 美元，自周一 93000 美元以下的價位反彈。比特幣在 12 月 17 日創下 108309 美元的歷史新高，但上周隨著美國聯準會 (Fed) 暗示 2025 年將減少降息，價格走跌。

根據 K33 的數據，比特幣在每個週期的首次和最後一次歷史高點之間的平均時間為 318 天。考慮到本週期比特幣的首次歷史高點是在 3 月 5 日，投資者可能會在 2025 年 1 月 17 日見證比特幣達到新的最終高峰。

加密分析師通常將比特幣的價格表現劃分為四年週期，並經歷四個階段，包括突破、炒作、修正和積累。這些週期主要基於比特幣減半的時間表，該機制控制著比特幣的供應，每四年減半一次，最近一次減半發生在今年 4 月。

如果比特幣在 1 月中旬達到週期高峰，將恰逢川普的總統就職典禮，該典禮定於 1 月 20 日舉行。

K33 研究負責人 Vetle Lunde 近期報告中指出：「川普當選是第四季度強勁反彈的催化劑，而就職典禮將是這一動能的自然結束，因為政治過程需要時間來實現。」

根據過去週期高峰價格的估算，Lunde 表示，比特幣在本週期可能達到 146000 美元高峰；而根據市場資本化的參考，比特幣甚至可能達到 212500 美元的頂峰。

儘管如此，比特幣作為資產的歷史相對較短，自 2009 年推出以來，其歷史價格數據的意義可能不夠充分，過去的表現也不一定能預示未來的趨勢。Lunde 指出，比特幣的週期效應隨著減半影響的減少而變得不那麼明顯。

目前，加密市場的情緒似乎在年末時有所減弱，根據加密交易公司 QCP Capital 的分析，週一的現貨比特幣 ETF 連續三天出現資金流出。

儘管股市多頭期待著進入新年時的「聖誕老人反彈」，但這一現象並不一定適用於比特幣。根據道瓊斯市場數據，自 1950 年以來，標準普爾 500 指數在聖誕老人交易窗口中有 77% 的時間收盤上漲，而比特幣在自 2010 年以來的 14 個聖誕老人期間中僅上漲了一半次。

此外，自本月比特幣價格突破 10 萬美元以來，其交易量穩步下降，這顯示出多頭信心正在減弱。Sevens Report Research 技術分析師兼聯合編輯 Tyler Richey 表示，從技術角度來看，回調至 10 萬美元的反彈將是對上週聯儲突然放緩的自然反應。