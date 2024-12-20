微策略快速走跌 動力漸失 分析師：不可能納入標普500指數

鉅亨網編譯許家華 2024-12-20 13:52

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微策略周四 (19 日) 下跌 6.6%，收每股 $326.46，表現不及比特幣，後者在過去 24 小時內下跌 4%，目前約為 97000 萬美元。全球最大比特幣 ETF，iShares Bitcoin Trust (IBIT-US)也在同日下跌 4%。

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微策略的跌勢始於 11 月 21 日創下的 543 美元歷史高點，過去一個月內下跌近 25%，儘管比特幣價格上漲了約 5%。然而，微策略今年股價仍然上漲約 400%。

由於微策略即將於 12 月 23 日納入 Nasdaq 100 指數，股價因而承壓。儘管如此，該股票的比特幣溢價仍在縮小，根據估算，公司的市值約為其比特幣持有價值的兩倍，目前持有約 439,000 顆比特幣。這一比率從 11 月的約 3.5 降至目前的水準，顯示該股票未能跟上比特幣的漲幅。

目前，公司的市值約為 790 億美元，而其比特幣持有價值約為 430 億美元，此外還有 70 億美元的負債。《巴隆周刊》近期警告，如果比特幣溢價進一步收縮，該股票將面臨回調風險。

微策略雖然擁有小型軟體業務，但該業務的價值僅約 10 億美元，且在 GAAP 基準下未盈利，使其無法僅基於該業務的表現而進入 S&P 500。

會計變更將使公司的比特幣重新評價，並將每季度的比特幣持有變化納入淨收入。分析師對該公司持樂觀態度，稱其持續購買比特幣的行為受到資本增強的支持。