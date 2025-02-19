活存也很優！臺企銀Hokii數存新戶優利最高2.9% 存錢筒邀小資無痛儲蓄

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-19 19:42

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臺企銀 (2834-TW) 為讓小資族有感儲蓄，2025 年 Hokii 數位帳戶再升級，自今 (19) 日起至 2025 年 12 月 31 日止，全新戶完成 4 項任務，即加碼至臺幣最高年利率 2.9% 優惠利率、既有戶最高 2.7% 的優惠利率專案，「Hokii 存錢筒」365 好好存存錢方案，享優利最高 2.4% 及抽獎好禮，成為小資族無痛儲蓄不可錯過的優利活存首選。

臺企銀 Hokii 臺幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至 2.1%、既有戶優惠利率至 1.9%，優惠限額新臺幣 15 萬元。民眾只要再完成指定任務，分別是「當月指定日存款餘額達 22 萬元、綁定台灣 Pay 消費滿額、Hokii 外幣數位帳戶美金活期存款達標、線上換匯」等 4 項，每完成任一項任務，再加碼 0.2% 利率一個月，最多加碼 0.8%，每月完成每月都享加碼利率。

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