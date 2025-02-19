富采2/21法說會登場 MicroLED新產能、營運目標成焦點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-19 17:35
LED 龍頭富采 (3714-TW) 將於 2 月 21 日下午 2 時舉辦線上法人說明會，預計揭露 2024 年第 4 季財務結果與業務摘要；富采正積極佈局 MicroLED 新產能，今年是否能全年轉虧為盈成關注焦點。
富采 1 月份營業額為 18.44 億元，雖較去年同期減少 11.2%，但已連續 3 個月保持淡季成長，月增 1%，優於去年春節期間表現；富采正攜手錼創 (6854-TW) 擴增 MicroLED 產能，重點布局電視與車用產業鏈，苗栗新產能預計第 1 季底將陸續上線。
在技術創新方面，富采強化矽光子佈局，推出採用磷化銦的微型發光二極體，並與環宇 (4991-TW) 合作推進光通訊領域。母公司友達 (2409-TW) 也加入台積電 (2330-TW) 主導的矽光子技術聯盟，有助於擴大營運規模。
富采看好今年專業照明、感測應用、車用等 3 大加值型產品，營收比重將持續朝向 50% 邁進。同時將精實內部管理，穩健控制季節性產品的產能稼動率與庫存水位，以改善毛利率與淨利率，逐步實現全年轉盈目標。
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