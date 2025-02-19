富采2/21法說會登場 MicroLED新產能、營運目標成焦點

富采 1 月份營業額為 18.44 億元，雖較去年同期減少 11.2%，但已連續 3 個月保持淡季成長，月增 1%，優於去年春節期間表現；富采正攜手錼創 ( 6854-TW ) 擴增 MicroLED 產能，重點布局電視與車用產業鏈，苗栗新產能預計第 1 季底將陸續上線。

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富采看好今年專業照明、感測應用、車用等 3 大加值型產品，營收比重將持續朝向 50% 邁進。同時將精實內部管理，穩健控制季節性產品的產能稼動率與庫存水位，以改善毛利率與淨利率，逐步實現全年轉盈目標。