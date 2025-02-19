一銀統籌柬埔寨首件台資銀納入ESG條款 3000萬美元聯貸案簽約

第一銀行持續深耕海外市場，並積極響應政府新南向政策，今 (19) 日與柬埔寨知名微型金融機構「AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC」完成柬幣 1230 億元（約 3000 萬美元）之 Club Deal 聯貸案簽約，由第一銀行金邊分行統籌主辦並擔任帳務管理銀行，兆豐銀行金邊分行與合作金庫銀行金邊分行共同參貸，資金主要用於充實營運週轉金，以進一步支持柬國金融普惠發展。

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「AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC」成立於 2003 年，前身為國際人道救援組織 Concern Worldwide 旗下儲貸項目，並於 2004 年獲柬埔寨央行核准成為微型金融機構（MDI），可提供存款及各類普惠金融服務，主要客群為柬埔寨外省及農村地區的個人微型貸款市場，截至 2024 年 9 月底，全國擁有 143 家營業據點及近 7000 個支付代理點，服務近 100 萬客戶，其企業使命為服務柬國不同經濟領域的客戶，尤其對低收入家庭及婦女提供金融服務，協助客戶實現財務及家庭之願景。