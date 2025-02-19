〈貿聯展望〉董座：今年樂觀營運可望再創高 HPC、SPE顯著成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-19 18:22

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連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 董事長梁華哲今 (19) 日表示，今年營運樂觀，尤其是 HPC(高效能運算) 及與 SPE(半導體設備) 將有高成長，整體營運將優於去年，可望再創新高，公司也積極投入 CPO(矽光子共同封裝)、人形機器人開發。

梁華哲表示，2024 年是不錯的一年，雖然營收沒有大增加 但是獲利有改善；2025 年不同過往，「過往是謹慎樂觀，但今年是樂觀」，主要是 HPC 高成長帶動，其他應用也看到許多不同的機會。

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貿聯也持續布局新技術及新應用，梁華哲表示，目前跟客戶積極合作開發 CPO，但預計這塊市場要到 2027、2028 年才會起來；此外，隨著 AI 推動人形機器人產業快速發展，貿聯也投入相關開發，已經有許多廠商找上門合作開案。

貿聯總經理鄧劍華補充，目前 HPC 已經成為集團最大獲利單位，也是多家 CSP(雲端服務業者) 合作供應商，其中在 AEC(主動式乙太網路纜線) 方面，目前是獨家供應商，近期出貨動能強勁、客戶也持續追加訂單。

除了 HPC 業持續快速成長外，SPE 業務同樣強勁，鄧劍華表示，除了原本美系客戶外，也新增日系客戶，機櫃組裝 (Box Build) 與系統整合 (System Integration) 業務可望貢獻更多的營收，且未來可望擴展至半導體外的領域。

鄧劍華表示，去年前三季 HPC、SPE 等二大業務合計營收比重已經超過 3 成，今年在持續成長下，可望朝 4 成邁進。