貿聯Q3純益創單季新高 EPS 7.07元 前三季賺贏去年全年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 17:05

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連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (8) 日公告第三季財報，稅後純益 12.57 億元為單季最佳，季增 25.4%、年增 69.8%，每股純益 7.07 元；前三季稅後純益 28.4 億元，年增 57%，每股純益 16.88 元，則超車去年全年。

貿聯第三季營收 142.59 億元，季增 9.8%、年增 8.4%；毛利率 29.3%，季增 1.2 個百分點、年增 2.6 個百分點；營業利益 19.92 億元，季增 34.4%、年增 40.9%；營益率 14%，季增 2.6 個百分點、年增 3.2 個百分點。

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累計貿聯前三季營收 396.68 億元，年增 2.1%、毛利率 28%，年增 3.3 個百分點、營業利益 45.77 億元，年增 35.7%；營益率 11.5%，年增 2.9 個百分點。

貿聯表示，第三季在產品組合優化、成本控制取得顯著成效，毛利率逼近 30%，營益率達到歷史新高的 13.97%；業外儘管面臨匯損，但透過降低槓桿減少財務成本和認列利息收入而降低影響，稅後純益也創下歷史新高。

各應用第三季表現來看，貿聯表示，資訊數據中，HPC 業務仍為成長的主要引擎，高速傳輸與高功率解決方案需求強勁，受筆記型電腦需求疲軟影響，週邊設備業務表現平淡。

工業用方面，半導體設備業務表現亮眼，受惠更複雜的箱體組裝及系統整合專案的強勁需求，帶動工業用業務銷售成長，而醫療業務維持穩定，而工廠自動化業務持續低迷。

貿聯表示，第三季 HPC、半導體設備營收比重分別為 19.9%、11.5%，合計達 31.4%，隨著拿下更多專案和客戶，對未來幾年的成長前景仍然樂觀。