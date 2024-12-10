建商欣巴巴將發行13 億元無擔保可轉債市場籌資支應工程款

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 10:14

‌



依排程估計，欣巴巴的此一市場籌資案將在 2025 年春節前完成募集，主辦券商爲國泰證券。

‌



在下半年新個案完工入帳的有利挹注之下，欣巴巴 11 月營收達 4.62 億元，月增 1.25 倍，年增 16.86 倍，累計 2024 年前 11 月營收 36.11 億元，年減 2%。

欣巴巴台南「欣府城 - 一品樓」總銷 12 億元，已完工取得使用執照開始交屋，推升 11 月營收上升到 4.62 億元，爲近 3 個月來新高，預計台南「欣府城 - 一品樓」在 2024 年第四季可全數完成交屋。

欣巴巴 2024 年第三季在建案密集交屋挹注之下，稅後純益 3.28 億元，並弭平上半年虧損，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。同時，欣巴巴董事會並決議發行 13 億爲上限元無擔保可轉債，發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。

欣巴巴 2024 年前三季營收 49.43 億元，毛利率 28.16%，年減 0.78 個百分點，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。

欣巴巴 2024 年累計上半年營收 7.22 億元，稅後小幅虧損 334 萬元，每股淨損 0.04 元。不過，欣巴巴 7 月營收跳升至 13.93 億元，8 月也達 6.77 億元，第三季營收 22.21 億元，單季稅後純益 3.28 億元，主要是欣巴巴在桃園龜山「欣時代」案 4 月完工並陸續展開交屋，入帳高峰期將落在下半年，第 3 季起營運大幅走升。

欣巴巴 2024 年已有桃園龜山「欣時代」完工交屋中，「欣時代」案總銷 28、29 億元，已售逾 9 成在 4 月完工，但上半年的貢獻度並不大，7 月起才真正進入交屋高峰期，今年內有望全數完成交屋。