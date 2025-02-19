安瑞攜樺漢、Google Cloud 合作智能資安防護應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-19 17:14

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資安廠安瑞 - KY(3664-TW) 宣布與大股東、工業電腦廠樺漢 (6414-TW)，以及 Google Cloud 建立技術合作，將安瑞的資安產品結合 Google AI 技術，升級為更全面且智能的資安防護，並與樺漢多元化產業應用優勢，實現「軟硬整合、雲網結合」的全方位智能防禦。

安瑞表示，與 Google Cloud 進行 AI 技術合作，透過 AI 技術的導入，安瑞的資安防護系統將能夠無縫整合至樺漢科技的硬體設備上，打造軟硬一體的全方位防護體系，能應用於醫療、運輸、零售、AI 智能監控等多項領域，尤其是在智慧園區、建築、家居等更是扮演關鍵守門員角色。

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此外，安瑞結合樺漢的智慧邊緣裝置和 AI 運算平台，實現軟硬一體化的資安解決方案，並將廣泛應用於 ESG 節能減碳管理、智慧城市、智慧製造場域中，提供全球客戶更優質完善的資訊安全防護服務；樺漢在 2023 年透過子公司超恩參與安瑞私募，取得 1 成股權，成為第二大股東。

安瑞也提出兩大產品，BAS(Breach and Attack Simulation) 自動模擬多面向駭客攻擊，由白帽駭客研發，能模擬全球各地駭客的攻擊方式，加載 AI 技術後，能自動分析企業網絡架構，識別安全漏洞，並推薦合適的演練劇本，並根據演練結果提供資安改善建議並生成詳盡報告，讓企業快速而準確地提升防護能力。