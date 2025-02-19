川普頒布行政命令 要加強對SEC等聯邦獨立機構的監管

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-19 17:20

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美國總統川普周二 (18 日) 頒布行政命令，旨在加強白宮對獨立聯邦機構的控制，尤其是對銀行和其他公司的監管權力。

這項命令適用於美國證券交易委員會 (SEC)、聯邦貿易委員會 (FTC) 和聯邦通信委員會 (FCC) 等機構，要求這些實體在發布之前向白宮提交法規草案供審查，並就其優先事項和戰略計畫與川普政府磋商。

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獨立機構的角色與總統權力

美國獨立機構的設立，旨在與白宮保持一定程度的分離。喬治城大學金融學副教授 James Angel 表示，例如，在 SEC 五名委員中，來自同一政黨的不得超過三人。這些成員的任期交錯，任命並非旨在成為「政治分贓系統」的一部分。

Angel 說：「國會設立這些專業機構有非常好的理由。它們旨在成為由一個兩黨團體管理的技術專家，與現任總統的異想天開保持一定程度的隔離。」

行政命令的潛在影響

獨立機構經常遵循白宮的指示，但其職權範圍並不要求它們必須這樣做。這項命令將改變這一要求，並可能引發來自這些機構的法律挑戰。

這項命令免除了聯準會理事會和聯邦公開市場委員會在貨幣政策方面的工作，不受額外監督。然而，該命令明確指出，聯準會理事會在與「其對金融機構的監督和管理」相關的問題上需要遵守規定。

根據川普周二簽署的命令，「先前的政府允許所謂的『獨立監管機構』在總統監督極少的情況下運作。」「這些監管機構目前行使了大量的行政權力，但對總統的問責不足，進而對美國人民的問責也不足。」