親比特幣魯特尼克獲確認為美國商務部長

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-19 15:10

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曾任 Cantor Fitzgerald 執行長的魯特尼克 (Howard Lutnick) 周二 (18 日) 以 51 票對 45 票的參議院投票結果，確認出任商務部長。魯特尼克同時也是比特幣的倡導者，將在商務部領導川普總統的貿易議程。

魯特尼克現年 63 歲，是一位堅定的比特幣支持者。他曾多次將比特幣比作黃金，並提倡比特幣在全球自由貿易且不受限制。魯特尼克今年稍早在一個比特幣會議上表示：「比特幣就像黃金，應該在各地自由交易。我們將盡一切努力實現這一目標。」

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作為商務部長，魯特尼克將負責監督 5 萬名員工，其職責範圍涵蓋經濟統計、人口普查和天氣預報。預計他將與貿易談判代表候選人格里爾 (Jamieson Greer) 一起，致力於執行川普總統的進口稅議程。

在確認聽證會上，魯特尼克駁斥了關稅會引發通貨膨脹的擔憂，稱其為「無稽之談」，並支持「逐國」實施廣泛關稅，以迫使各國減少對美國出口的壁壘。

確認之際，川普總統宣布計畫實施「對等」關稅，以匹配其他國家對美國商品徵收的更高稅率。政府已經對中國進口商品徵收 10% 的關稅，並提高了對外國鋼鋁的稅收，同時威脅要對加拿大和墨西哥商品徵收 25% 的關稅，目前已延遲至 3 月 4 日。

魯特尼克帶領 Cantor Fitzgerald 走過 2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊後的重建之路，該事件奪走了公司 658 名員工的生命，其中包括他的兄弟。他也是國家 911 紀念博物館董事會的成員。

魯特尼克是比特幣的堅定支持者。他一直以來都對比特幣表示讚賞，將其比作黃金，並倡導在全球範圍內自由交易比特幣，不應受到任何限制。

魯特尼克認為比特幣是一種稀缺且有價值的資產。在魯特尼克的領導下，Cantor Fitzgerald 推出了多項舉措，例如 20 億美元的比特幣融資業務，這也是魯特尼克致力於將加密貨幣融入傳統金融的一部分。去年在 CNBC 的一個播客節目中，魯特尼克明確表示他支持比特幣，並表示其他加密貨幣「根本不算什麼」。