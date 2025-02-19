橋水達利歐警告：巨額財政赤字可能讓美國「心臟病突發」
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 13:00
橋水基金創始人達利歐發出嚴重警告，他認為美國國債已超過 36 兆美元，並且還在持續增加，這如同在動脈壁上堆積的斑塊，正侵蝕美國的金融體系。
達利歐表示，除非川普政府能夠說服債券投資人接受與財政可持續性相符的較低投資回報率，否則若政府繼續肆意揮霍而不採取解決措施，「經濟心臟病發作」迫在眉睫。
他進一步示警，「如果川普的減稅政策繼續推行，預計美國的赤字將達到國內生產毛額 (GDP) 的 7.5% 左右。」他呼籲白宮和國會承諾在未來三年內將赤字削減至 GDP 的 3%。
美國 1 月 CPI 月增率自 12 月的 0.4% 升至 0.5%、創 2023 年 8 月以來新高，也高於市場預期的 0.3%，華爾街不再指望透過進一步降息來緩解通膨。
然而物價上漲速度越快，債券投資人持有主權債務等固定收益證券所要求的溢價就越高，這將對政府為償還不斷增長的國債所必須劃撥的支出比例構成進一步壓力。
由於債券市場必須像吸水海綿一樣吸收資金以維持低借貸成本，達利歐擔心，終有一天它們將無法繼續吸收日益增加的國債發行量。
屆時，債券市場將面臨窒息的風險，利率將會飆升，美國將不得不借越來越多的資金來償還越來越少的借款。到那時，債務的死亡漩渦就會隨之而來。
達利歐認為，美國已不太可能就削減開支的廣泛性和規模達成社會共識，以實現 3% 的赤字率目標。現在時間緊迫，必須迅速行動，甚至不惜以破壞為代價。
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