打房後的營建股怎麼走？群益：除息前易漲難跌 留意三高股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-19 09:57

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群益金鼎證券舉辦「房地產蛇年投資論壇」閉門研討會時指出，在高股息題材下下，優質營建股在每年 6 到 8 月的除息旺季前有易漲難跌特性，而營建股去年獲利大豐收，再加上國內房市的剛性需求仍穩健，使近期股價已有底部越墊越高的情形，樂觀看今年營建股中的「三高」股值得期待。

營建股歷經跌深後，投資人都在問是否好買點浮現，群益投顧在報告中表示，受惠半導體投資和 AI 趨勢帶旺台灣景氣，房市的剛性需求仍然穩健，而營建股自去年第三季從高檔明顯回落，創造出低位階機會，且股利政策在第一季可望陸續出爐，因此，樂觀看去年高獲利、高股利發放率，且今年可望衝高完工交屋量的三高營建股，有機會再獲買盤青睞。

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群益觀察，在高股息題材的推動下，許多優質營建股在每年 6 到 8 月的除息旺季前，有易漲難跌特性，而第一季就會有投資人開始陸續布局，因此，近期有不少營建股的股價，已有底部越墊越高的現象。

另一方面，目前高股息 ETF 的規模已近新台幣 2 兆元，使配息率在 5%、6% 以上的優質營建股，有望在高股息 ETF 資金流入的助力下，進而展開亮眼的波段行情。