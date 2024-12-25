金援光電！合庫主辦元晶太陽能24億元聯貸案 10家銀行認參
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 17:47
由合作金庫商業銀行統籌主辦之元晶太陽能科技股份有限公司 (6443-TW) 聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以 1.27 倍超額認購完成募集，並於昨（24） 日假元晶總部舉行聯合授信簽約典禮儀式，由元晶太陽能科技股份有限公司董事長廖國榮與合作金庫商業銀行副總經理張國浩代表授信銀行團共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融機構借款及充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有 10 家。
元晶公司為台灣太陽能電池及模組大廠，公司成立於 99 年，以太陽能電池製造起家，並於 102 年跨入模組製造領域，專注於生產高效率與高品質結晶矽太陽能電池、模組及太陽能廠建造與營運。目前太陽能電池正處於技術突破新節點，元晶公司升級 TOPCon 製程，電池轉換效率高於業界一般水準「25% 以上」，未來產業將進入具有疊加特性的量子領域，估計採用鈣鈦礦疊加的 TOPCon 太陽能電池，轉換效率將再提升五成以上，電力成本也將下降，將成為未來十年最具潛力的產品，有助太陽能發電加速普及，市場商機可期。
合庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，112 年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。基於合庫金控集團支持企業永續發展及配合「臺灣 2050 淨零碳排路徑」目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、輔助「產業轉型」的 ESG 機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。
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