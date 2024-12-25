金援光電！合庫主辦元晶太陽能24億元聯貸案 10家銀行認參　

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 17:47

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由合作金庫商業銀行統籌主辦之元晶太陽能科技股份有限公司 (6443-TW) 聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以 1.27 倍超額認購完成募集，並於昨（24） 日假元晶總部舉行聯合授信簽約典禮儀式，由元晶太陽能科技股份有限公司董事長廖國榮與合作金庫商業銀行副總經理張國浩代表授信銀行團共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融機構借款及充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有 10 家。

元晶公司為台灣太陽能電池及模組大廠，公司成立於 99 年，以太陽能電池製造起家，並於 102 年跨入模組製造領域，專注於生產高效率與高品質結晶矽太陽能電池、模組及太陽能廠建造與營運。目前太陽能電池正處於技術突破新節點，元晶公司升級 TOPCon 製程，電池轉換效率高於業界一般水準「25% 以上」，未來產業將進入具有疊加特性的量子領域，估計採用鈣鈦礦疊加的 TOPCon 太陽能電池，轉換效率將再提升五成以上，電力成本也將下降，將成為未來十年最具潛力的產品，有助太陽能發電加速普及，市場商機可期。

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