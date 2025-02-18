AI時代創新競技 華碩攜手ATCC 邀學子共創AI應用大未來

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 17:44

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華碩 (2357-TW) 與第 22 屆「ATCC 全國大專院校商業個案大賽」合作，第三度成為企業代表議題合作夥伴，遂以「如果你是華碩 AI PC 品牌總監，如何規劃具創新與市場競爭力的整合方案，讓華碩 AI PC 成為年輕世代首選」為題，邀請全國跨領域青年學子組隊提出創新解方、發想嶄新商業模式。

華碩以「全方位的 AI 公司」為目標，透過「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的策略，推動 AI 在產品與服務的全面應用，其中更推出多樣化的 AI PC，包括 Copilot+ PC 與多款 AI 驅動生產力工具，為用戶帶來更智能、更高效的體驗。

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華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔於「22nd ATCC 啟動記者會」表示，華碩始終堅信，最前端的科技，唯有與最具創意的年輕世代合作，才能激發顛覆市場格局的創新能量。AI 的未來，不該由企業主導，而是由將開創新時代的同學們共同定義！這場競賽不僅是一場挑戰，更可能為華碩 AI PC 的未來發展帶來關鍵啟發！」