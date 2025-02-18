經濟部攜手AMD助攻高階AI晶片效能 開發「雙相浸沒式」冷卻系統

隨著 AI 需求激增，全球資料中心的能源消耗持續攀升。經濟部聚焦高效能運算與散熱技術，補助工研院開發全球領先的「雙相浸沒式」冷卻系統，並成功應用於全球晶片製造大廠 AMD 的場域驗證，有效解決新型高功率 AI 晶片的高熱密度問題，最高可提升晶片散熱能力 50%，滿足資料中心及雲端 AI 訓練的高速運算需求。



根據國際能源總署（IEA）預測，到 2026 年，全球資料中心的用電量將超過 1000 太瓦時，相當於日本一整年的用電需求，其中運算與散熱用電各佔 40%。為因應高能耗挑戰，經濟部自 2014 年起推動「A + 企業創新研發淬鍊計畫」，鼓勵企業投入前瞻產業技術開發，並透過全球研發創新夥伴計畫，補助工研院研發雙相浸沒式冷卻技術，突破業界單相浸沒式冷卻 1000W 散熱上限的技術瓶頸，提供 1500W 以上的散熱能力。此項技術透過水氣蒸發與冷凝機制，快速導熱並消除熱能，並搭配微米級結構設計，擴大冷卻液與晶片的接觸面積，加速熱量傳導，使高功率晶片的熱能迅速轉移並冷卻，大幅提升運算穩定性與能效。



AI 運算能力不斷提升，在 AI 伺服器的能耗中，僅 60% 轉換為運算電力，40% 則成為系統產生的廢氣熱能。AMD 因應趨勢，將推出新一代高功率 AI 晶片，為確保其高速運算仍能維持最佳效能，並與經濟部技術合作，透過工研院開發的雙相浸沒式冷卻技術於 AMD 場域進行驗證，確保晶片在高負載環境下維持穩定運作，並加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理，提升整體算力表現。



此外，經濟部積極推動臺灣 AI 產業升級，協助工研院攜手其陽科技、一詮精密、廣運、復盛精密、訊凱國際、技嘉科技等國內企業，共同打造完整的 AI 伺服器散熱供應鏈生態系，加速關鍵技術的商業化應用，為國家 AI 產業注入強大成長動能。若全球資料中心採用此散熱技術，每年預估可節省超過 1000 億度電，相當於臺灣一年家庭用電量，並可減少 5000 萬噸二氧化碳排放，相當於種植 1.3 億棵樹，其節能效益比全球平均高出三倍，為 AI 產業發展帶來顯著的減碳效益。