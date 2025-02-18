小資族有福了！0050計劃1拆5 甜甜價背後的未來展望

永誠資產管理處 2025-02-18 15:37

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台股 ETF 市場近年來快速發展，深受很多投資人的喜歡，尤其是台灣第一檔老牌 ETF 元大台灣 50，直接追蹤台灣加權指數前 50 大企業，很輕鬆很方便的模式，成為許多人心目中的懶人投資法，不過由於 0050 的價格逐年攀升，使得投資門檻提高，交易流動性受到一定影響。所以近期「0050 分割」的消息出來後，吸引了很多投資人的目光，但 0050 分割的背景下會有什麼細節要注意？又有什麼影響呢？

什麼是股票分割？

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股票分割就是把一張股票拆分，可以想像成把一張 100 元的鈔票變成兩個 50 元。讓股價降低、流通股數提高，可活絡市場、提高買氣。股票的總市值不會改變。而拆分的比例沒有固定，以元大投信這次的公告來說，依照價格可能 1 拆分成 5，也就是假設你現在有 1 張 0050，分割案通過的話，那可能會變成 5 張。總結來說，股票分拆影響的是股價和股數，對投資人來說，持有的價值和報酬率不變。

0050 1 拆 5！投資門檻大降，小資族迎來進場良機

被譽為「國民 ETF」的元大台灣 50（0050）迎來重大變革！隨著股價自發行價 36.98 元一路飆升至接近 200 元，投資門檻大幅提高，許多小資族望而卻步。為降低投資難度，元大投信宣布進行「1 拆 5」股票分割，讓更多投資人能夠輕鬆參與 ETF 市場。

0050 股票分割後的變化

► 降低投資金額：以 2025 年 2 月 18 日的收盤價 196.95 元計算，分割後每股價格將降至約 39.39 元，投資人購買 1 張（1000 股）0050 的資金需求將從近 20 萬元降至不到 4 萬元。

► 不影響原持股價值：假設投資人原本持有 5 張、每股 200 元的 0050，分割後將持有 25 張，每股價格變為 40 元，總市值仍維持 100 萬元。

0050 股票分割後的帶來的兩大好處

► 投資門檻降低，參與更簡單

價格親民後，小資族更容易進場投資。例如，原本每月僅能購買 1 張的投資人，分割後可購買 5 張，提升定期定額投資的靈活性。

► 市場流動性提升，交易更順暢

較低的單位價格有助於增加交易量，提升市場流動性，使買賣更容易成交，進而縮小買賣價差，提高市場效率。對於躍躍欲試但苦於資金有限的投資人而言，這次 0050 的股票分割無疑是一大福音，未來投資 ETF 將更加輕鬆！

0050 分割：受益人大會與投票時間表

► 4 月 2 日至 4 月 21 日開放受益人進行電子投票與回郵投票。

► 4 月 24 日召開正式受益人會議，決定是否通過分割案。

►投票方式包含

. 電子投票：

透過各大證券下單 APP 中的「股東 e 服務」，快速完成投票，整個流程僅需數分鐘。

2. 集保平台投票：

可使用「集保 e 手掌握 APP」或「集保股東 e 服務」（適用於手機及電腦版）進行投票。

3. 回郵投票：投資人亦可選擇填寫表決票後，以回郵方式寄回，不需付郵資。

分割後市場期望的預期

► 分割後推升 0050 價格

許多知名 ETF 進行分割後，確實出現交易量上升的現象，例如美國的 SPY（標普 500 ETF）就曾多次分割，以吸引更多投資人參與，0050 的分割是否能帶動短期買氣，仍有待觀察，但從歷史經驗來看，這種降低門檻的策略通常能帶來一定的市場熱度。

► 其他 ETF 的跟進

如果 0050 的分割計畫成功，其他已經有成長性價格有上升的 ETF，是否會考慮分割以降低投資門檻？雖然目前沒有明確資訊，但市場將密切關注 0050 分割後的發展，可能也會推動其他 ETF 的跟進。

雖然 0050 分割降低了投資門檻，但投資人仍需留意市場趨勢與自身策略。分割後，ETF 本質不變，仍追蹤台灣 50 指數，應關注台積電、聯發科等權值股表現。短期內因價格降低可能增加交易波動，需避免盲目追高。長期而言，0050 受總體經濟影響較大，應關注利率政策與產業趨勢。投資方式上，分割後無論是定期定額投資或單筆投資，都還是需掌握合理進場時機，以降低風險並確保資金運用得宜。

（撰文者：永誠資產管理處）

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