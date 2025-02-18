啓碁蟬聯標普全球永續年鑑Top 1% 並獲產業最佳進步者

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 16:19

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網通廠啓碁 (6285-TW) 今 (18) 日宣布，國際信用評等機構標普全球（S&P Global）公布 2025 年永續年鑑，啓碁連兩年榮獲產業 Top 1% 最高榮譽肯定，被評為通訊設備產業最高分，今年更獲產業最佳進步者（Industry Mover），意即得分較上一年度增加逾 5%、進步幅度大，朝成為國際永續標竿企業邁進。

S&P Global 每年依據上一年度的企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment，CSA）分數，公布入選企業永續績效 Top 10% 之企業，為目前全球資本市場投資人參考企業永續績效的權威資訊。2024 年，全球共 62 個產業、7,690 家企業參與 CSA 評比，其中 776 家表現優異者入選 2025 年永續年鑑；啓碁所屬的通訊設備產業共有 54 家企業參與評比，最終僅 5 家入選。

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啓碁加速低碳轉型與綠色產品創新設計，兼顧企業責任、永續經營與財務成長；將 ESG 各面向納入車用、網通與智慧家庭三大業務範疇的技術與產品策略規劃，依循國際倡議 SBTi 標準，致力於 2030 年前減少 42% 範疇一和二、25% 範疇三的碳排放量（各以 2022 年、2023 年為基準），2050 年達成淨零排放；並以 RE100 設定目標，承諾 2040 年前實現 100% 再生能源使用。

啓碁對內打造多元共融的安心職場，對外則長期關注孩童、小農與土地，推行偏鄉教育、扶植小農等公益專案；在公司治理上，明定永續治理架構，並將永續發展委員會提升至董事會直屬層級，強化董事會的永續治理，更完善永續供應鏈管理，攜手供應商夥伴開發更友善環境的產品與服務。