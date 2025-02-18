合併還有戲唱？本田有意重啟談判 但要日產社長下台

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-18 15:54

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《金融時報》引述知情人士消息報導，如果日產社長內田誠（Makoto Uchida）辭職，本田汽有意重啟雙方的合併協商，以打造全球第四大汽車製造商。

消息傳出後，日產股價上漲 3.66%，本田下跌 0.46%。

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報導指出，本田願意與一位能夠更有效管理內部反對意見的日產領導者重新展開談判。本田汽車執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe）上週表示，本田汽車不打算對日產汽車發起敵意收購要約。

內田誠雖表示有意留任至 2026 年，但在與本田的談判失敗之後，內田誠面臨來自高層和大股東雷諾的辭職壓力，據悉日產董事會已對內田誠的辭職時間進行非正式討論。

針對上述消息，日產汽車拒絕評論。本田汽車表示，該報導並非公司先前公佈的內容。

本田和日產的合併談判破裂，使日產陷入了進一步的不確定性，並凸顯了傳統汽車製造商面臨的挑戰，尤其是來自中國汽車製造商的壓力。

《路透社》在採訪十多位知情人士之後報導稱，在計算合併後公司的持股比例問題上，本田和日產的合併談判很快就遇到了瓶頸，僅一個多月之後雙方就不歡而散，而原因是日產比較自負，並且對自身所處的困境沒有清醒的認知，以及本田突然決定修改條款，提議日產成為本田的子公司。