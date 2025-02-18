〈日股收盤〉國防、金融領漲日經連二紅，鎧俠再飆近15%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-18 15:32

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軍工與金融股領漲，日經 225 指數周二 (18 日) 開高走高，終場漲 0.25% 或 96.15 點，報 39,270.40 點，連續第二個交易日收紅。

東證股價指數 (TOPIX) 終場漲 0.31% 或 8.61 點，報 2,775.51 點。

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因應川普的政策，歐盟計畫國防預算，激勵日本軍工類股大漲，IHI 狂飆 6.27%，川崎重工上漲 4.66%，三菱重工上漲 2.74%。

日本 10 年期公債殖利率升至 1.4%，創 2010 年以來最高水準，帶動銀行股走強，三菱日聯金融上漲 1.99%，三井住友金融上漲 0.83%，瑞穗金融上漲 1.61%。

焦點股部分，日產汽車上漲 3.66%，本田下跌 0.46%。《金融時報》引述知情人士消息指出，若日產汽車社長內田誠辭職的話、本田有意重啟雙方的合併協商。