卜蜂加速產業鏈垂直整合 董事長鄭武樾：全年營審慎樂觀
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-18 11:50
卜蜂 (1215-TW) 今 (2025) 年強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時由卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，目前每月產能已達 1 萬噸，卜蜂董事長鄭武樾今 (18) 日指出，預估 2025 年的飼料廠產能將增加，預計每月產能增至 1.5 萬噸爲目標。
卜蜂雲林斗六的飼料廠第一期滿載設計產能達每月 2 萬噸，如滿載生產，卜蜂的在全台的飼料市場占有率將提升到 18%。
同時，卜蜂投資在台灣的北區的桃園肉品分切廠，量產時程在 2025 年月投入營運，卜蜂對此一肉品分切廠營運能量的預估爲完工後每年創造 30 億元的產值，鄭武樾說，桃園肉品分切廠今年下半年投產，預估貢獻 2025 年 15 億元的營收，加上食品加工的產能持續增加，全年營收審慎樂觀。
卜蜂已公布 2024 年前三季財報，前三季營收 206.31 億元，毛利率 15.46%，稅後純益 12.59 億元，每股純益 4.27 元，卜蜂指出，今年的資本支出將超過 20 億元。法人估卜蜂去年股利預估將達 4.5 元到 5 元，改寫歷史次高水準。
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