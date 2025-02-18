〈焦點股〉緯穎第一季營運淡季不淡 股價紅通通
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-18 12:00
緯穎 (6669-TW) 受惠 AI 伺服器喜迎出貨，加上通用型伺服器逐步回溫，法人看好緯穎第一季營運，認為淡季不淡，激勵緯穎今 (18) 日股價表現亮眼，漲逾 4%。
緯穎早盤以 2100 元開高走高，盤中最高漲至 2195 元，漲逾 4%，截至 11 點 30 分，股價暫報 2185 元，漲幅 4.55%，站回 5 日線，成交量近 1000 張。不過三大法人已連續 8 個交易日賣超，合計賣超 2318 張。
法人認為，受惠大型雲端業者 (CSP) 拉貨需求強勁，尤其是亞馬遜 (AMZN-US)AWS Trainium 2 帶動，加上 Meta(META-US) 通用型伺服器增溫，有望帶動緯穎第一季營運，可望優於以往季節性表現，呈現淡季不淡。
另外，緯創 (3231-TW) 持續受惠 AI 伺服器需求暢旺，加上 AI PC 帶動，今天股價漲勢凌厲，最高漲至 116.5 元，漲逾 2%，成交也爆量超過 3.4 萬張。三大法人上周大舉敲進緯創，合計買超 3.1 萬張。
緯創預期，今年 AI 相關營收比重持續提升，第一季 AI 伺服器產品季對季將有雙位數百分比的成長。PC 方面，隨著 Windows 11 升級，預期全年 PC 年對年有望持平至小幅成長。
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