緯穎受惠通用型、AI伺服器需求暢旺 2024全年大賺12.65個股本

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 15:15

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緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日公告 2024 年第四季財報，受惠通用型及 AI 伺服器需求暢旺，帶動 2024 全年財務表現亮眼，2024 全年營收達 3065.41 億元，稅後純益 227.76 億元，每股純益 126.57 元，賺逾 12.65 個股本，營收、獲利及每股純益皆寫新猷。

緯穎 2024 年第四季營收 1156.14 億元，季增 18.2%，年增 97.5%；毛利率 9.4%，季減 1.3 個百分點，年減 1.6 個百分點；營益率 7%，季減 1.1 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 70.47 億元，季增 11.4%，年增 1 倍，每股純益 37.92 元。

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緯穎 2024 年全年營收 3065.41 億元，年增 49%；毛利率 10.4%，年增 1 個百分點；營益率 7.8%，年增 1.2 個百分點；稅後純益 227.76 億元，年增 89.1%，每股純益 126.57 元。緯穎提到，2024 全年營收、稅後純益及每股純益同樣創下歷史新高。