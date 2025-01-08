緯穎受惠通用型、AI伺服器需求暢旺 2024全年大賺12.65個股本
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 15:15
緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日公告 2024 年第四季財報，受惠通用型及 AI 伺服器需求暢旺，帶動 2024 全年財務表現亮眼，2024 全年營收達 3065.41 億元，稅後純益 227.76 億元，每股純益 126.57 元，賺逾 12.65 個股本，營收、獲利及每股純益皆寫新猷。
緯穎 2024 年第四季營收 1156.14 億元，季增 18.2%，年增 97.5%；毛利率 9.4%，季減 1.3 個百分點，年減 1.6 個百分點；營益率 7%，季減 1.1 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 70.47 億元，季增 11.4%，年增 1 倍，每股純益 37.92 元。
緯穎 2024 年全年營收 3065.41 億元，年增 49%；毛利率 10.4%，年增 1 個百分點；營益率 7.8%，年增 1.2 個百分點；稅後純益 227.76 億元，年增 89.1%，每股純益 126.57 元。緯穎提到，2024 全年營收、稅後純益及每股純益同樣創下歷史新高。
緯穎看好資料中心長期需求成長，持續投資深化 AI、運算與散熱等相關技術與產品開發，同時也將密切觀察評估政經動態與客戶需求，適時調整全球產能以因應各種變化。
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