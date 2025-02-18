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鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月18日台股中小型公司1月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月18日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1982家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
迅杰-半導體業 4,632萬 -26.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
迅杰-半導體業 4,632萬 -21.5%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1982家。其中營收年增大於 25％有403家，年增小於-20％有438家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 137家
介於10～50億 >= 0% 206家
介於10～50億 < 0% 247家
介於10～50億 <= -20% 281家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 266家
小於10億 >= 0% 363家
小於10億 < 0% 322家
小於10億 <= -20% 281家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
牧東-其他業 7,984萬 82204.1%
寶徠-建材營造業 4,768萬 9610.4%
華友聯-建材營造業 1.46億 5817.4%
泓辰-電機機械 746萬 4368.9%
皇龍-建材營造業 2.53億 3740.8%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
三大未來-綠能環保 113.17億 82441.5%
牧東-其他業 7,984萬 10732.4%
奧孟亞-生技醫療業 335萬 2787.1%
浩泰-生技醫療業 2,235萬 2347.8%
東哥遊艇-運動休閒 3.21億 782.5%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收1月營收其他業牧東半導體業迅杰

相關行情

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迅杰45.950.55%
牧東14.45-3.02%
寶徠16.6-0.90%
華友聯141.5-1.05%
皇龍331.38%
浩泰32.5-3.56%
東哥遊艇199-0.75%
泓辰53.82.97%
三大未來43.31.71%
奧孟亞401.21%

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