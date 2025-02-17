鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為7.02元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.67元，其中最高估值0.83元，最低估值0.54元，預估目標價為7.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|0.81
|0.67
|最低值
|0.54(0.54)
|0.59
|0.64
|平均值
|0.69(0.69)
|0.68
|0.66
|中位數
|0.67(0.7)
|0.68
|0.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|129.71億
|118.06億
|118.06億
|最低值
|110.29億
|108.07億
|104.70億
|平均值
|119.26億
|113.19億
|112.74億
|中位數
|119.01億
|111.87億
|112.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.61
|0.47
|0.40
|0.23
|0.36
|營業收入
|179.66億
|152.20億
|141.85億
|183.20億
|287.47億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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