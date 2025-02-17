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鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為7.02元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.67元，其中最高估值0.83元，最低估值0.54元，預估目標價為7.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.83(0.83)0.810.67
最低值0.54(0.54)0.590.64
平均值0.69(0.69)0.680.66
中位數0.67(0.7)0.680.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值129.71億118.06億118.06億
最低值110.29億108.07億104.70億
平均值119.26億113.19億112.74億
中位數119.01億111.87億112.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.610.470.400.230.36
營業收入179.66億152.20億141.85億183.20億287.47億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNMR

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