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鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為7.32元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 04:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.7元，其中最高估值0.83元，最低估值0.54元，預估目標價為7.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.83(0.78)0.810.7
最低值0.54(0.54)0.590.64
平均值0.69(0.67)0.680.66
中位數0.7(0.65)0.690.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值129.71億121.70億122.88億
最低值110.29億108.07億104.70億
平均值119.78億114.61億114.43億
中位數120.68億114.22億114.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.610.470.400.230.36
營業收入179.66億152.20億141.85億183.20億287.47億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNMR

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