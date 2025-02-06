鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團NMR-US的目標價調升至7.23元，幅度約7.56%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對野村集團(NMR-US)提出目標價估值：中位數由6.72元上修至7.23元，調升幅度7.56%。其中最高估值7.87元，最低估值6.31元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予野村集團評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
野村集團今(6日)收盤價為6.98元。近5日股價上漲7.56%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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