鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為6.72元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.73元，最低估值0.54元，預估目標價為6.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.73(0.73)
|0.69
|0.7
|最低值
|0.54(0.54)
|0.59
|0.59
|平均值
|0.63(0.64)
|0.63
|0.64
|中位數
|0.64(0.65)
|0.61
|0.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.13億
|123.79億
|126.43億
|最低值
|109.38億
|108.97億
|105.22億
|平均值
|118.27億
|115.27億
|114.56億
|中位數
|115.00億
|113.51億
|111.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.61
|0.47
|0.40
|0.23
|0.36
|營業收入
|179.66億
|152.20億
|141.85億
|183.20億
|287.47億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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