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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為25.60元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對索尼(SONY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.14元，其中最高估值1.34元，最低估值1.06元，預估目標價為25.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.34)1.531.781.22
最低值1.06(1.05)1.051.091.14
平均值1.16(1.14)1.251.341.18
中位數1.14(1.11)1.221.31.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值890.98億927.35億959.32億871.95億
最低值788.50億792.41億788.22億792.41億
平均值842.45億860.13億867.59億832.18億
中位數845.79億854.34億855.18億832.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.871.801.271.121.09
營業收入757.70億858.65億882.91億851.54億900.45億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSONY

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