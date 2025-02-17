鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為25.60元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對索尼(SONY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.14元，其中最高估值1.34元，最低估值1.06元，預估目標價為25.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.34(1.34)
|1.53
|1.78
|1.22
|最低值
|1.06(1.05)
|1.05
|1.09
|1.14
|平均值
|1.16(1.14)
|1.25
|1.34
|1.18
|中位數
|1.14(1.11)
|1.22
|1.3
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|890.98億
|927.35億
|959.32億
|871.95億
|最低值
|788.50億
|792.41億
|788.22億
|792.41億
|平均值
|842.45億
|860.13億
|867.59億
|832.18億
|中位數
|845.79億
|854.34億
|855.18億
|832.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.87
|1.80
|1.27
|1.12
|1.09
|營業收入
|757.70億
|858.65億
|882.91億
|851.54億
|900.45億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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