鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼SONY-US的目標價調升至25.6元，幅度約4.18%
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對索尼(SONY-US)提出目標價估值：中位數由24.57元上修至25.6元，調升幅度4.18%。其中最高估值30.43元，最低估值18.4元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予索尼評價：積極樂觀24位、保持中立2位、保守悲觀1位。
索尼今(17日)收盤價為24.14元。近5日股價上漲4.18%，標普指數上漲1.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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