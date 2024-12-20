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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼SONY-US的目標價調升至23.45元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 00:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對索尼(SONY-US)提出目標價估值：中位數由22.67元上修至23.45元，調升幅度3.41%。其中最高估值28.69元，最低估值15.42元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予索尼評價：積極樂觀23位、保持中立1位、保守悲觀1位。

索尼今(20日)收盤價為20.695元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SONY市場預估目標價

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