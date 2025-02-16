【量大強漲股整理】Q1題材股報你知，三大選股方向可鎖定?
鉅亨研報 2025-02-17 18:11
加權指數今日開高走高，終場上漲 352.72 點，收在 23505.33 點，成交量縮小至 3634.22 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 247.27 億元，投信買超 46.27 億元，自營商買超 34.55 億元，三大法人合計買超 328.09 億元 ，其中，外資、投信、自營商皆由賣轉買
美股周五區間震盪，變動不大，標普 500 還一度突破歷史新高收盤價，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續發布但市場似不以為意，Meta 連續 20 日上漲，這波漲幅高達 20.5%，彭博報導 (2330-TW) 台積電考慮應川普政府的要求接手 (INTC-US) 英特爾在美國晶圓廠，(TSM-US)台積電 ADR 周五開低走高，一度下跌 2.2% 到收盤上漲 1%，(NVDA-US)輝達，則是收高，本周川普宣布但並未立即實施新關稅措施，加上對俄烏戰爭可望談和，川普週五指出，他將在 4 月 2 日左右公布針對汽車的新關稅，美債連續五周上漲，10 年期公債殖利率跌破 4.5%，目前道瓊和標普 500 指數距歷史新高都不到 1%，那斯達克也只差 2%，，(NVDA-US)輝達收高，台積電 ADR 也收紅，美股 13F 報告顯示股神 Q4 增持 (DPZ-US) 達美樂、(OXY-US)西方石油 大動作減持銀行股，投資人聚焦周末的慕尼黑會議，觀望其包含美、歐關係以及俄烏戰爭的發展，並且等待川普政府可能發布更多關稅政策以及發表對半導體產業的想法，台股今日在美國科技股反彈之下，加權指數今日開高走高，終場上漲 352.72 點，收在 23505.33 點，成交量來到 3634.22 億；今日收長紅 K 棒，且收復所有均線之上，加上三大法人同步買超，合計買超 328 億元，多頭正式吹起反攻號角下，將有機會延續買盤；近期全球股市跟台股受到川普對等關稅等議題干擾，但歷經 2 月初的震撼教育後，全球金融市場對於對等關稅反映相對平靜，持續關注國安會議後宣布將編列國防特別預算 GDP 3% 目標、俄烏停火談判是否達成協議、以及 2 月 18 日是否真的會實施晶片關稅，未來可鎖定美國選股方向以美國概念股、內需消費及消費 IC、AI PC 及 GTC 大會、MWC 大會下的題材股及高殖利率的營建等族群為主。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.36%，收在 1085 元，最新揭露的美國 13F 持股申報文件顯示，知名億萬富豪、「金融巨鱷」索羅斯（George Soros），其旗下索羅斯基金管理公司在去年第 4 季進行了重要的投資動作，對半導體龍頭公司台積電與人工智慧領域的領導者輝達展開佈局，台積電成為索羅斯基金管理公司第五大投資標的。台積電作為全球晶圓代工龍頭，在高效能運算（HPC）、AI 晶片及 5G 應用等領域具備不可取代的市場地位；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.53%，收在 182.5 元，英國金融時報近日報導，根據知情人士透露，中國大陸當局近期加強對部分工程師及設備的出境管制，這一政策變動對於全球製造業巨頭鴻海科技集團帶來挑戰，消息指出，此舉已導致鴻海在將機械設備及技術主管從中國大陸轉移至印度的過程中遇到更大困難；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.66%，收在 1545 元，隨著 AI 應用普及化以及 AI PC 市場滲透率提升的趨勢，國際科技巨頭紛紛投入資源搶占市場商機，而台灣 IC 設計龍頭聯發科也展現出進軍 AI PC 領域的野心，根據供應鏈消息指出，聯發科預計於 2025 年內推出全新的 AI PC CPU 平台產品，為 AI PC 市場注入新的競爭力。
經濟日報昨日 2025.2.16 領先預告的冠軍股，全數噴出!
(4510-TW) 高峰狂噴 + 6% 再創新高!=>【電動車 + 機器人 + CoWos】多元題材護體!
2024 年前三季優於 2023 年全年，和大與高鋒成立【大芯科技】 擬跨入 CoWoS 中後段檢測 (切入 CoWoS) 領域。
(7402-TW) 邑錡狂噴 + 8.9%，再創波段新高! 旗下代理美國數位夜視鏡已獲多個政府相關部門青睞，並進行產品教育訓練與規格討論，持續積極參與採購專案，有機會受益於明年國防預算專案。
(4303-TW) 信立 + 6% 以上! 再創波段新高! 上曜集團旗下的子公司，元月營收表現亮眼、(6913-TW) 鴻呈，+7.47% 再創新高! 下 GB200 伺服器高速線第 2 季末至第 3 季初放量，GB300 樣品也已經送出，全年營運目標年增雙位數百分比
行動通訊大會 MWC 2025 開展在即，今年除聚焦 5G+、6G 等趨勢發展外，XR 和機器人也是展會亮點，點火機器人大軍強勢出擊，今日包括 (1569-TW) 濱川、(6922-TW)宸曜、(3379-TW)彬台、(1536-TW)和大均亮燈漲停、(6215-TW)和椿 + 3.8% 攻勢再起!
汽車傳動系統廠 (1536-TW) 和大積極多元布局，透過旗下轉投資跨入人形機器人 AI 產業，後續訂單可期，亦被大摩選入全球人形機器人上市公司百強名單，另與國內半導體先進封裝溫控技術團隊合資成立和大芯，共同介入 CoWoS 先進封裝中後段檢測市場，已取得台灣前五大封裝大廠支持，利多發燙點火盤初強觸漲停，站上逾 2 年高位! 上週五 2/14 節目點名預告後，71.6=>78.7~ 通通驗證!
個股，股王 (5274-TW) 信驊、(3661-TW)世芯 - KY、(3443-TW)創意、(2454-TW)聯發科等高價 IC 設計股走高，有所表現；機器人相關仍是盤面焦點，(2049-TW)上銀及 (1536-TW) 和大強攻，點名告的 (1536-TW) 和大，更亮燈漲停，(3008-TW)大立光、(3059-TW)華晶科、(3019-TW)亞光、(7204-TW)邑錡等切入機器人視覺的光學股強攻，(4510-TW)高峰大漲 + 6%、(6215-TW)和椿 + 3%、(6558-TW)興能高 + 6%，中小型股也有不錯表現，(6922-TW)宸曜、(1235-TW)興泰、(3523-TW)迎輝、(4923-TW)力士、(4927-TW)泰鼎 - KY、(6657-TW)華安、(6739-TW)竹陞科技、(1569-TW)濱川、(6242-TW)立康、(8467-TW)波力 - KY、(8438-TW)新漢、(4426-TW)利勤、(3379-TW)彬台亮燈漲停，個股輪番表現。
行動通訊大會 MWC 2025 開展在即，今年除聚焦 5G+、6G 等趨勢發展外，XR 和機器人也是展會亮點，點火機器人大軍強勢出擊，今日包括 (1569-TW) 濱川、(6922-TW)宸曜、、(6215-TW)和椿 + 3.8% 攻勢再起!
Q1 題材股該鎖定誰?
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