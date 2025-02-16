【量大強漲股整理】Q1題材股報你知，三大選股方向可鎖定?

鉅亨研報 2025-02-17 18:11

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 247.27 億元，投信買超 46.27 億元，自營商買超 34.55 億元，三大法人合計買超 328.09 億元 ，其中，外資、投信、自營商皆由賣轉買

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權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.36%，收在 1085 元，最新揭露的美國 13F 持股申報文件顯示，知名億萬富豪、「金融巨鱷」索羅斯（George Soros），其旗下索羅斯基金管理公司在去年第 4 季進行了重要的投資動作，對半導體龍頭公司台積電與人工智慧領域的領導者輝達展開佈局，台積電成為索羅斯基金管理公司第五大投資標的。台積電作為全球晶圓代工龍頭，在高效能運算（HPC）、AI 晶片及 5G 應用等領域具備不可取代的市場地位；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.53%，收在 182.5 元，英國金融時報近日報導，根據知情人士透露，中國大陸當局近期加強對部分工程師及設備的出境管制，這一政策變動對於全球製造業巨頭鴻海科技集團帶來挑戰，消息指出，此舉已導致鴻海在將機械設備及技術主管從中國大陸轉移至印度的過程中遇到更大困難；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.66%，收在 1545 元，隨著 AI 應用普及化以及 AI PC 市場滲透率提升的趨勢，國際科技巨頭紛紛投入資源搶占市場商機，而台灣 IC 設計龍頭聯發科也展現出進軍 AI PC 領域的野心，根據供應鏈消息指出，聯發科預計於 2025 年內推出全新的 AI PC CPU 平台產品，為 AI PC 市場注入新的競爭力。

經濟日報昨日 2025.2.16 領先預告的冠軍股，全數噴出!

(4510-TW) 高峰狂噴 + 6% 再創新高!=>【電動車 + 機器人 + CoWos】多元題材護體!

2024 年前三季優於 2023 年全年，和大與高鋒成立【大芯科技】 擬跨入 CoWoS 中後段檢測 (切入 CoWoS) 領域。

(4303-TW) 信立 + 6% 以上! 再創波段新高! 上曜集團旗下的子公司，元月營收表現亮眼、(6913-TW) 鴻呈，+7.47% 再創新高! 下 GB200 伺服器高速線第 2 季末至第 3 季初放量，GB300 樣品也已經送出，全年營運目標年增雙位數百分比

汽車傳動系統廠 (1536-TW) 和大積極多元布局，透過旗下轉投資跨入人形機器人 AI 產業，後續訂單可期，亦被大摩選入全球人形機器人上市公司百強名單，另與國內半導體先進封裝溫控技術團隊合資成立和大芯，共同介入 CoWoS 先進封裝中後段檢測市場，已取得台灣前五大封裝大廠支持，利多發燙點火盤初強觸漲停，站上逾 2 年高位! 上週五 2/14 節目點名預告後，71.6=>78.7~ 通通驗證!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師