富達國際台股展望：今年「蛇行」盤升 看好AI新產品、新應用推升向上動能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-17 11:24

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2024 年台股加權指數上漲 28.47%，領先全球主要股市。惟農曆新年過後邁入金蛇年，川普關稅不確定性造成震盪走勢，投資人情緒謹慎。富達國際基金經理白芳苹表示，2025 年預期台股將維持震盪多頭格局，AI 需求伴隨新產品及新應用陸續推出，預料將成支撐台股表現的主要動能。建議投資人掌握「蛇行盤升」之投資契機，在震盪中持續尋找向上動能。

AI 發展促半導體產業升級

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AI 科技發展預期將持續成為台股的關鍵動能，推動包括半導體、AI 電腦、機器人等產業升級，特別是先進封裝技術與高速傳輸需求的提升，同時帶動相關供應鏈的投資機會。

首先，隨著 AI 科技演進，先進封裝成為高精密晶片的趨勢。為滿足 AI 所需的資料運算算力以及高速傳輸需求，共同封裝光學 (CPO) 的技術逐漸發酵，AI 演進的商機將使高速傳輸相關技術成為半導體產業重要的發展方向。

第二，雲端業者仍積極擴增自研晶片，以貼近自身業務需求，同時降低對通用 GPU 的依賴。根據博通發布的展望，AI ASIC 服務整體潛在市場將從 2024 年的 122 億美元成長到至 2027 年的 600 億至 900 億美元，未來龐大的商機有望持續推動台股相關供應鏈走勢。

第三，邊緣 AI 應用發展，包括 AI 智慧手機、AI 筆電、自動駕駛、智慧製造等，料將成 AI 商業化獲利關鍵觸媒。例如，特斯拉、輝達等科技大廠點名機器人的應用，看好機器人技術能推動數位化與自動化全面落地所帶來的龐大商機。

根據市調機構 Trend Force 研究報告，預估 2024 至 2027 年機器人產業的複合成長率將達 154％。此外，伴隨新品及新應用陸續推出，AI 電腦機種類別將更細分，進而吸引消費者換機，加上新冠疫情後換機潮的帶動和 Windows 10 停止支援，預期 AI 電腦的滲透率與出貨量將持續提升，相關廠商營運動能可期。

第四，半導體主要趨勢朝先進製程及先進封裝發展，除 3 奈米需求維持高檔、2 奈米即將在今年下半年開始量產之外，N2P 新 2 奈米製程及 A16 製程也預計在 2026 下半年量產，台積電引領半導體發展趨勢不變，各式零組件或設備需求有相當大的投資機會。

低成本 AI 普及促滲透率提升

中國大陸新創公司 DeepSeek 推出低成本、高效能的 AI 模型，使市場開始重新評估對 AI 的資本支出結構，預估短期市場將持續波動。然而，在低成本 AI 的趨勢下，將推動更多國家、中小企業、個人使用者投入，加速提升 AI 滲透率，並推動相關產品總體需求與市場規模上升。

其中，邊緣 AI 解決方案廠商可望明顯受惠，尤其在資安的顧慮下，企業將更傾向使用本地端的 AI 模型，帶動整體邊緣 AI 硬體設備升級潮。此外，AI 軟體開發商也將受惠 AI 的普及化。隨著 AI 逐漸成為主流，各類使用者加入 AI 的部署，市場對 AI 應用的需求將更加熱絡且多元。