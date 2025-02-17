俄烏擬談和激勵重建題材 台塑化漲逾3%領軍四寶走高
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-17 13:56
俄烏戰爭本周有望迎來重大轉機，據外媒報導，美國總統川普促成雙方和談將於沙烏地阿拉伯舉行，加上遠東區塑化行情升溫，台塑四寶今 (17) 日 (股價續揚，台塑化漲逾 3%，台塑、台化、南亞均走強。
美國與俄、烏的三方外交和安全高層官員將於本周在沙烏地阿拉伯會晤，尋求戰爭落幕方案。和談消息為市場帶來利多，促使國際油價連續三天走跌，紐約輕質原油期貨下跌 0.55 美元至每桶 70.74 美元，布蘭特原油期貨下跌 0.28 美元至每桶 74.74 美元。
另外，Platts 報導，遠東區塑化行情持穩升溫，石化上游原料乙烯、苯價續揚 10 美元，PTA、EG 分別大漲 20 美元、10 美元，LDPE、HDPE、ABS、PS 也連袂上漲 5 至 10 美元。
塑化股持續走強，台塑四寶領軍上攻，台塑化 (6505-TW) 漲逾 3%，台塑 (1301-TW) 漲逾 2%，台化 (1326-TW)、南亞 (1326-TW) 均漲逾 1%。
法人提醒，即使烏俄可能停戰，但若中國業者提高開工率，供給將大幅增加，後續對塑化產品報價及利差的影響仍待觀察。
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