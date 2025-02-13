〈焦點股〉川普下令「回歸」塑膠吸管 台塑四寶旺季加持更樂了
鉅亨網記者吳承諦 2025-02-13 12:33
川普日 (10) 前簽屬行政命令，宣布「回歸」使用塑膠吸管，為塑化股報佳音，且在塑化廠迎來傳統旺季下，今 (13) 日塑化族群紛紛走強，台塑四寶均走紅，其中南亞 (1303-TW) 漲幅最高逾 5%。
川普周一簽署行政命令，取消拜登政府推動的紙吸管政策，由於先前他便指出要改革美國能源政策，支持化石燃料的開採，激勵塑化股紛紛走強。
另外，台塑日前指出，隨著農曆春節後中國下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，客戶購料意願轉強，預估 2、3 月營收可望逐月成長。公司部分石化產品包括液碱、EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）及 AN（丙烯腈）等行情看漲 台塑也提到，若海運費因加徵關稅影響全球貿易量而下跌，反而有利公司拓銷東南亞、歐洲、中東及非洲等市場。
塑化股今日走強，台塑四寶部分，南亞 (1303-TW) 漲逾 5%、台化 (1326-TW) 漲近 5%、台塑 (1301-TW) 漲近 4%、台塑化 (6505-TW) 漲逾 2%；台聚 (1304-TW) 漲近 8%、亞聚 (1308-TW) 漲逾 5%。
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