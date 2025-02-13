〈焦點股〉川普下令「回歸」塑膠吸管 台塑四寶旺季加持更樂了

鉅亨網記者吳承諦 2025-02-13 12:33

‌



川普日 (10) 前簽屬行政命令，宣布「回歸」使用塑膠吸管，為塑化股報佳音，且在塑化廠迎來傳統旺季下，今 (13) 日塑化族群紛紛走強，台塑四寶均走紅，其中南亞 (1303-TW) 漲幅最高逾 5%。

川普周一簽署行政命令，取消拜登政府推動的紙吸管政策，由於先前他便指出要改革美國能源政策，支持化石燃料的開採，激勵塑化股紛紛走強。

‌

