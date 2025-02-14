除了DeepSeek 你在2025年不能錯過的7大亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 11:23

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在過去兩年中，人工智慧（AI）佔據了各大新聞頭條，橫空出世的 DeepSeek 更是熱門話題，百達投顧報告指出今年必須注意的 7 大趨勢，除了 AI，還有其他 6 項重要議題，像機器人和自動化技術的進步可以提升效率、產值和安全性，加速各行業的轉型。從自駕車到機器人流程自動化，這些技術正在重塑製造業、醫療保健業和物流業等多個領域。

例如，一家新創卡車製造公司計劃於 2025 年在德州推出無人駕駛物流服務，而特斯拉則計劃於年底前在其工廠配置 1,000 個人形機器人。與此同時，AI 也持續發展，例如在生物科技領域（藥物開發、數據和影像分析以及老藥新用）以及消費服務和工作場所等領域，科技能有效地提升生產力。

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3D 晶片的興起

你的智慧型手機、電腦、汽車，甚至國家軍防設備都仰賴半導體。全球半導體公司爭先恐後地研發更小、更高效的晶片。隨著矽晶圓上的晶片堆疊已經逼近物理極限，預期晶片製程將持續從 2D 封裝轉向 3D 封裝。晶片設計師開始以三維空間思考，利用混合鍵合（hybrid bonding）技術將芯粒（chiplets）堆疊在一層矽層上。

高頻寬記憶體（HBM）是由先進的 DRAM（動態隨機存取記憶體）堆疊而成的高效能、低延遲記憶體技術，其一大優勢在於成本控制，因為並非所有的芯粒都需要如此精密的封裝技術，因此可以使用更實惠的製造技術來生產，三星電子便是計劃在 2025 年推出新型 3D 晶片的公司之一。

製藥業的新秀：CDMOs

日益複雜的新藥和療程正推動市場對 CDMO（委託開發製造商）公司的需求，這些公司提供藥物開發到生產製造的服務。製藥公司透過將部分藥品製造委託給 CDMO，不僅分擔風險還可以加速新療法的推出。CDMO 的價值在於簡化整個產業的研究和製程，且經常在新技術（包括 AI），方面引領潮流，在現代醫學中扮演著越來越重要的角色，包括客製化療程和開發細胞療法。

樹木的創新與再生

木材，作為世上最古老的原物料之一，正在重新崛起。隨著綠色消費主義的興起和電子商務的成長，木材成為越來越受歡迎的包裝材料，同時也是建築材料的新寵。得益於直交集成板（cross-laminated timber, CLT）等新技術的進步，以及一系列新的環保建築法規，木材在建築項目中扮演著重要角色。

此外，木材還是新材料的關鍵原料，例如用於透明可口可樂寶特瓶的木質 PET，以及可用於稀釋或替代傳統柴油的生物柴油，可供卡車和汽車使用。越來越多的林地資源也被利用於再生能源基礎設施，包括風力發電機和在開放區域安裝的太陽能電池板。許多人也意識到，木材在碳捕捉和儲存的目標中可以發揮更直接的作用，無論是透過碳信用還是生質能碳捕集及封存技術（BECCS）。

解決供電問題

一個更環保的地球需要更多的電力，而且是來自乾淨能源的電力，為了實現這一目標，我們需要一個更智慧的電網。國際能源署（IEA）估計，要實現淨零排放目標，我們需要在未來五年內建設或優化 2,500 萬公里的電網 3。

首先，提高再生能源的使用需要投資電網的連結，以便將偏遠地區豐沛的太陽能與風力輸送到需求中心，並將再生能源生產連接到電網。其次，隨著電動車和熱泵等產業電氣化興起，電力需求增加，因此需要現代化的電網。第三，電網需要能夠承受氣候變遷帶來的極端天氣事件，以避免停電。

對抗水患

洪水每年造成 400 億美元的損失，影響數百萬人。這不僅僅是氣候變遷的結果，還包括影響範圍更廣泛的極端天氣事件和洪患高發區域的城鎮化，使得建設更具韌性的結構和發展更能抵禦自然災害的環境變得至關重要。例如 2024 年，歐洲經歷了二十多年來最嚴重的水患。

抵禦水患是對應氣候變遷的重要核心，包括建立防洪設施和管理洪水。各城市正投入創建更具韌性的基礎設施，並使用科技來規劃防禦措施，例如使用數位孿生技術模擬潛在的洪水影響。紐約是實施了新建築法規以提高抗洪能力的城市之一，對醫院和電廠等重要基礎建設制定了嚴格標準，並啟動了一個加強沿海防洪設施的項目。

聰明的營養選擇

食物是人體的燃料，而現代人對所攝取的食物越來越講究。預計到 2030 年，市值 450 億美元的運動營養市場將以每年 7.5% 的複合年成長率擴展，這主要得益於市場對能提升運動表現、健身效果、運動後恢復以及降低受傷風險的補給品需求強勁。人們對健康的重視也推動了功能性產品的需求，例如添加關鍵維生素和益生菌的食品。