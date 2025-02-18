92%「薪情」差！ 上班族平均凍薪4.3年創新高 薪資滿意度12年新低 盼加薪6140元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-18 09:28

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金蛇年勞工朋友對於自己的收入狀況，是否感到滿意？yes123 求職網，特地進行「蛇年薪資滿意度與升遷卡關調查」，結果在今天 (18 日) 正式出爐，有高達 92.1% 的上班族透露，「不滿意」目前薪資待遇，平均「被凍薪」了 4.3 年，仍是 12 年以來的新高水準。「蛇年」平均調薪期望值，落在 6,140 元。

根據 yes123 求職網調查顯示，有高達 92.1% 的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比例雖高於去年 91.4%，但仍低於 2022 年與 2023 年。

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難怪在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達八成九 (89.1%) 坦言，因此「有」離職念頭，但上班族仍期望「金蛇年行大運」：公司能替自己加薪。

調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有 27.3% 希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有 19.1% 表示，要加「一萬元 (含) 以上」。

因此「蛇年」平均調薪期望值，落在 6,140 元，比去年的 6,016 元，又多了 124 元，增幅為 2.1%。

「薪情」差更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格。勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在 36.4 分，不如去年的 37.7 分，創下 12 年以來新低水準。其中自評「零分」的，比例更佔了 17.3%。

調查顯示，合計在三年 (含) 以上「沒調薪」的，共佔了六成一 (61.2%)，其中甚至有 12% 是高達「十年 (含) 以上」。

平均下來，則是「被凍薪」了 4.3 年，仍是十二年以來的新高水準。換算下來，代表大概有 1,570 天沒被加薪。

解讀本次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌建議，想和雇主或上司「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績！