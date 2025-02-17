Volvo中國多地4S店偷梁換柱 225萬豪車配山寨版音響

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-17 11:40

‌



遠看是個「W」，近看是兩個「V」。一覺醒來，中國沃爾沃（Volvo）車主的天塌了，4S 店加裝的「寶華韋健」音響，竟是山寨貨。

據《藍鯨新聞》周日（16 日）報導，中國多地車主爆料，沃爾沃 4S 店給顧客加裝山寨版「寶華韋健」音響，甚至以贈送原廠音響為噱頭，誘導消費者下單，但合約中卻上演文字遊戲。不少消費者領車數月後才發現上當受騙。

‌



趙女士是山東一名沃爾沃車主，她在山東煙台中升沃爾沃 4S 店購入了一輛 XC90，但近期她才發現，車上音響並非原廠「寶華韋健」，而是山寨版。

更吊詭的是，山寨版音響把 「Bowers & Wilkins」 logo 中 「W」變成「VV」 ，若非仔細觀察，山寨版幾乎以假亂真。

趙女士稱：「這套音響是買車時候贈送的，當時銷售口頭承諾是原廠寶華韋健，我也多次跟對方確認這一信息，但回過頭來看才發現，這款山寨音響音質極差。」

趙女士表示，當初訂車時，4S 店以加裝「寶華韋健」音響等各種配件為噱頭，引導消費者下單買車，直至近期再度找到該店售後，對方依然堅持音響是「寶華韋健」。

「我也是衝著寶華韋健這個品牌才讓他加裝的，現在（人民幣）50 多萬（新台幣 225 萬元）的車啊，居然配了一個山寨的音響。」談及此事，趙女士悔恨不已。

雲南李先生也遇到山寨音響的問題。2022 年他在雲南昆明富豪沃爾沃 4S 店購入了一輛 23 款 S60 智遠豪華版汽車。

李先生表示，訂車時 4S 店就在音響問題上含糊不清，不僅加裝山寨音響，4S 店還在合約上玩文字遊戲，以此規避法律風險。

從李先生提供的合約來看，無論是手寫版還是打印版，都未直接注明「寶華韋健」，而是以「寶偉中置」、「中置音箱」等擦邊字眼替代。值得注意的是，手寫版合約提的是「偉」，並非「寶華韋健」的「韋」。

連日來，山東、雲南、湖北、江蘇、廣東等多地車主，都曾爆料過沃爾沃山寨音響事件。

綜合車主爆料的內容來看，山寨音響主要集中在 S60、XC60、XC90 等車型上，有車主花人民幣 2,000 左右的價格加裝，有車主贈送獲得。不少 4S 店在加裝時都曾口頭承諾是「寶華韋健」音響，但在合約中有意不註明原廠字眼，以此規避法律風險。

山寨版音響「BOVVERS&VVILKINS」的 logo，該商標所屬公司為大泓（深圳）汽車配件有限公司，該公司成立於 2022 年 10 月，註冊資本僅人民幣 5 萬元。

生產山寨音響配件公司不只這一家。大連寶華韋健貿易有限公司也註冊了「13OWERS&VVILKINS」的商標，直接將 Bowers&Wilkins 中字母「B」替換成「13」。

寶華韋健（Bowers&Wilkins）是英國高檔音響品牌，成立於 1966 年，素有音響界勞斯萊斯美譽。沃爾沃官方 App 顯示，一套寶華韋健音響的價格為人民幣 25,800 元。