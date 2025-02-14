外資賣超245億元 砍台積電逾2萬張 轉向敲進債券ETF

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-02-14 18:54

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台股今 (14) 日終場下挫 246 點，收在 23152 點，摜破十日線、回測月線支撐，三大法人全站賣方，外資賣超台積電超過 2 萬張，為外資賣超第一名，且隨著關稅戰恐衝擊全球經濟，風險意識升溫，也轉向大買債券 ETF，買超前 10 名就有 6 檔是債券 ETF。

三大法人合計賣超 304.15 億元，外資賣超 245.92 億元，投信賣超 31.93 億元，自營商賣超 26.29 億元；期貨方面，外資大增空單 3843 口，未平倉空單口數提升至 35307 口。

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外資今日賣超鎖定台積電與雙 D 族群，隨著川普宣布課徵對等關稅，並再度點名台灣偷走美國晶片生意，也讓外界擔憂台積電將是美國針對的首要對象，外資今日就調節台積電超過 2 萬張，已連二賣，雙 D 族群的華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW) 張數也都達 1.7 萬張，群創 (3481-TW) 也有 6 千張的水準。